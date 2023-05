BPOL-TR: Volksverhetzung, Bedrohung und Beleidigung

St. Goar (ots) - Die Bundespolizei Trier bittet um Zeugenhinweise anlässlich einer Nötigung und Beleidigung am 12.5.2023 gegen 13:40 Uhr in der Regionalbahn 25424 zwischen St. Goar und Koblenz. Weil er sich durch ein Telefonat gestört fühlte, soll ein bisher unbekannter Reisender einen 57-Jährigen mit unflätigen Worten beleidigt und sich ihm in "Kampfhaltung" ...

mehr