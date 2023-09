Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Metalldiebstahl aus Garten

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Kickheide;

Tatzeit: zwischen 06.09.2023, 22.00 Uhr, und 07.09.2023, 08.00 Uhr;

Kupferrohre entwendet haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Bocholt. Das Metall war im Garten eines Wohnhauses an der Straße Kickheide gelagert. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell