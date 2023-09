POL-BOR: Bocholt - Gewaltsam eingebrochen

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Mühlenweg; Tatzeit: 07.09.2023, 04.40 Uhr; Schmuck erbeutet hat ein Unbekannter am Mittwoch bei einem Einbruch in Bocholt. Zu der Tat kam es in der Nacht zum Donnerstag in einem Wohnhaus am Mühlenweg: Gegen 04.40 Uhr bemerkte eine Bewohnerin, dass ein Mann in ihre Räumlichkeiten eingedrungen war. Die Frau schrie den Einbrecher an, und dieser flüchtete. Der Tatverdächtige war circa ...

