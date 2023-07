POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Uslar (ots) - USLAR-VOLPRIEHAUSEN (ke) Bollertstraße 27.07.2023, 11:50 Uhr Ein 63-jähriger LKW-Fahrer aus Seeburg befuhr mit seinem LKW die Bollertstraße Richtung Uslar. In einer Kurve kam ihm ein 63-jähriger LKW- Fahrer aus Lage entgegen und beide Fahrzeuge touchierten sich. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.300 EUR Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 Fax: 05571/92600 150 E-Mail: ...

