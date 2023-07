Northeim (ots) - Northeim, Einbecker Landstraße / Fuchsbäumer Weg - 50er Zone, Mittwoch, 26.07.2023, 15.30 - 17.00 Uhr NORTHEIM (Wol) - Acht Verstöße festgestellt. Am Mittwoch kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Northeim den Verkehr vom Northeimer Krankenhaus in Fahrtrichtung stadteinwärts auf der Einbecker Landstraße. In dem Bereich gilt ...

mehr