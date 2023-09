Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - PKW Diebstahl

In der Zeit von Sonntag, 10. September 2023, 20.00 Uhr bis Montag, 11. September 2023, 08.15 Uhr wurde in Vechta, Vechtaer Marsch, ein verschlossen abgestellter schwarzer BMW X 5 eines 34-jährigen aus Vechta entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter der Telefon-Nummer 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am Montag, 11. September 2023, 11.50 Uhr befuhr eine 36-jährige aus Vechta die Sprengepielstraße in Vechta in Richtung An der Gräfte. Als die 36-jährige nach links einbiegen wollte, übersah sie einen 44-jährigen Fahrradfahrer aus Vechta, der den linken Radweg in Richtung Wintermarsch befuhr. Die 36-jährige Pkw-Fahrerin touchierte den 44-jährigen Fahrradfahrer, der hierdurch stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 2500,00 EUR.

Lohne - Diebstahl eines eScooter

In der Zeit von Freitag, 08. September 2023, 15:00 Uhr bis Montag, 11. September 2023, 17:20 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Lohne, an der Schlesierstraße aus einem Kellerabteil einen eScooter der Marke SoFlow. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (04442/808460) entgegen.

Goldenstedt - Diebstahl eines Pedelec

In der Zeit von Samstag, 09. September 2023, 20:00 Uhr bis Sonntag, 10. September 2023, 00:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein in Lutten am Mittelweg verschlossen abgestelltes Pedelec der Marke Raleigh. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt (04444/967220) entgegen.

Damme - Automatenaufbruch

Am Montag, 11. September 2023, gegen 02:55 Uhr brachen unbekannte Täter gewaltsam einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten Bargeld und Zigaretten. Der Schaden wurde auf ca. 2.000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (05491/999360) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit von Freitag, 08. September 2023, 15:20 Uhr bis Montag, 11. September 2023, 07:30 Uhr beschädigten unbekannte Täter einen Reifen eines in Vechta an der Landwehrstraße geparkten PKW, VW Polo. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen Am Montag, 11. September 2023 gegen 07:50 Uhr beabsichtigte eine 47-jährige Lohnerin mit ihrem PKW in Lohne von der Vechtaer Straße nach rechts in die Jägerstraße abzubiegen. Hierbei übersah sie eine entgegenkommende 11-jährige und eine 12-jährige Radfahrer aus Lohne, welche die Kreuzung passierten. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Kinder stürzten. Beide Kinder wurden durch den Unfall verletzt und mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht In der Zeit von Samstag, 09. September 2023, 19:15 Uhr bis 21:15 Uhr wurde ein in Neuenkirchen-Vörden, an der Straße Schierberg vor einer dortigen Gaststätte ordnungsgemäß geparkter PKW, VW Golf durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer, an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Die Höhe des Sachschadens kann nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Neuenkirchen-Vörden (05493/913560) entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 11. September 2023, zwischen 07:00 Uhr und 07:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einer Grundstücksmauer in Steinfeld an der Bahnhofstraße. Der Verkehrsteilnehmer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Höhe des Schadens kann derzeit nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld (05492/960660) entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit im Verkehr Am Montag, 11. September 2023, gegen 18:50 Uhr geriet in Damme, Roggenkamp ein 38-jähriger Mann aus Lotte mit seinem Transporter bei einem Wendemanöver in einer angrenzenden Hecke und beschädigte diese. Zunächst entfernte er sich von der Unfallstelle, kehrte jedoch kurze Zeit später zurück. Bei der Unfallaufnahme wurde dann festgestellt, dass der Fahrzeugführer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,15 Promille. Dem Lotter wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt und entsprechende Verfahren eingeleitet. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 3.000,- EUR.

