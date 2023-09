Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - sexuelle Belästigung

Am Montag, 11. September 2023, gegen 13:30 Uhr befuhr eine 18-jährige Cappelnerin mit ihrem Fahrrad die Sevelter Straße in Cloppenburg in Richtung Sevelten. Sie wurde von einer männlichen Person überholt, welche beim Überholen die 18-Jährige an das Gesäß und einen Oberschenkel fasste und entsprechende anzügliche Äußerungen von sich gab. Die Person wurde auf ca. 20 Jahre geschätzt, sprach akzentfreies Deutsch und hatte blonde Haare. Bekleidet war die Person mit einem weißen T-Shirt sowie einer kurzen, grauen Stoffhose. Der Täter fuhr auf einem schwarzen Hollandrad. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 entgegen.

Emstek - Einbruchdiebstahl

Am Montag, 11. September 2023, gegen 01:32 Uhr drangen unbekannte Täter in Emstek, Reepkamp gewaltsam in ein dortiges Lager ein und entwendeten einen Tresor. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter der Telefonnummer 04473/932180 entgegen.

Cloppenburg - Automatenaufbruch

Am Montag, 11. September 2023, gegen 01:05 Uhr brachen unbekannte Täter einen Parkscheinautomaten in Cloppenburg an der Krankenhausstraße auf und entwendeten das Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 entgegen.

Lastrup - Einbruchdiebstahl

Am Montag, 11. September 2023, zwischen 12:30 Uhr und 18:30 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in die Garage eines Einfamilienhauses in Lastrup Kolpingstraße ein. Hier entwendeten sie ein Pedelec der Marke Batavus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000,- EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup (04472/932860) entgegen.

Cappeln - Brand

Am Montag, 11. September 2023, gegen 17:00 Uhr geraten aus bislang ungeklärter Ursache in Cappeln, am Hahnesch Laub und Geäst am Rand eines Maisfeldes in Brand. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Cappeln gelöscht werden. Zu einem größeren Schaden kam es nicht.

Molbergen - Brand

Am Montag, 11. September 2023, zwischen 21:30 Uhr und 22:05 Uhr wurde eine Rauchentwicklung in einem Müllwagen in Molbergen an der Hohen Feldstraße festgestellt. Der Müllwagen konnte noch auf eine große Pflasterfläche gefahren und entladen werden. Die Freiwillige Feuerwehr Molbergen löschte sodann den brennenden Müllhaufen. Angaben über die Brandursache sowie den Schaden können derzeit nicht gemacht werden.

Löningen - Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit von Freitag, 08. September 2023, 18:00 Uhr bis Samstag, 09. September, 2023, 12:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter die Schweinwerferreinigungsanlage eines in Löningen an der Friedrich-Graepel-Straße abgestellten PKW, BMW. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500,- EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (05432/803840) entgegen.

Löningen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 11. September 2023, gegen 16:05 Uhr befuhr ein 23-jähriger Löninger mit einem PKW den Vinner Weg, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Außerdem besteht der Verdacht, dass der Löninger unter Drogeneinfluss stand. Gegen den Löninger wurden entsprechende Verfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Zudem wurde gegen den 28-jährigen Halter aus Erwitte ein Verfahren eingeleitet, da dieser die Fahrt zuließ. Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person Am Montag, 11. September 2023, um 15:10 Uhr beabsichtigte eine 16-jährige Emstekerin mit ihrem Fahrradweg den Werner-Eckard-Ring im Bereich einer Querungshilfe zu überqueren. Hierbei verließ sie den Radweg und fuhr auf die Fahrbahn, ohne zuvor zu halten. Ein 48-jähriger Dammer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die 16-Jährige stürzte zu Boden und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Montag, 11. September 2023, gegen 14:20 Uhr verließ ein 12-jähriger Cloppenburger mit seinem Fahrrad das Grundstück einer Schule in Cloppenburg an der Königseestraße. Hierbei fuhr er unmittelbar vor einem haltenden Bus auf die Fahrbahn. Eine 52-jährige Cloppenburgerin fuhr in diesem Moment am Bus vorbei und konnte einen Zusammenprall mit dem Kind nicht verhindern. Das Kind wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Löningen - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person Am Montag, 11. September 2023, gegen 17:45 Uhr befuhr ein 31-jähirger Böseler die Linderner Straße in Richtung Löningen. Im Bereich eines Parkplatzes beabsichtigte er nach links auf diesen Parkplatz abzubiegen. Hierbei übersah er einen 58-jährigen Motorradfahrer, der ihm entgegenkam. Es kam zum Frontalzusammenstoß, wodurch der Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

