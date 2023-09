Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/Ramsloh - Sachbeschädigung an PKW In der Zeit zwischen Samstag, den 09. September 2023, gegen 20:00 Uhr und Sonntag, den 10. September 2023, um 10:30 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter die Reifen eines PKW, Opel Astra. Der PKW stand zur Tatzeit in der Eschstraße. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Telefonnummer 04498-923770 entgegen.

Barßel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Sonntag, den 10.September 2023, gegen 12.40 Uhr befuhr eine 24-jährige aus Barßel mit ihrem PKW, Renault die Friesoyther Straße. Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen dortigen Leitpfosten. Die 24-jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 900 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell