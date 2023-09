Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariats Vechta vom 09.09.2023 - 10.09.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl eines E-Scooters

Am Freitagabend in der Zeit von 20:55 Uhr - 21:40 Uhr wurde in Lohne, Keetstraße 19, auf dem Parkplatz vor dem dortigen Fitnessstudio ein schwarzer E-Scooter der Marke Axida entwendet, der mit einem Kabelschloss mit Zahlencode an einem Metallständer gesichert war. Das Fahrzeug ist im unteren Bereich farblich grau / blau abgesetzt.

Zeugen oder Personen die Angaben zu der Tat oder Hinweise zu dem entwendeten E-Scooter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Vechta unter 04441/9430 in Verbindung zu setzen.

Vechta, Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Samstag, gegen 11:05 Uhr befuhr ein 75-jähriger Vechtaer mit seinem Fahrrad den Fußgängerweg der Kolping Straße in Richtung Marschstraße. Dem Fahrradfahrer kam eine 87-jährige Vechtaerin fußläufig entgegen. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fußgängerin wurde dabei leicht verletzt.

Lohne - Diebstahl eines Kennzeichens

In der Nacht vom 08. auf den 09. September ist es im Schellohner Weg zum Diebstahl eines Pkw-Kennzeichens gekommen. Es wurde lediglich das hintere Kennzeichen des Pkw entwendet.

Zeugen oder Personen die Angaben zu der Tat oder Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Lohne unter 04442/808460 in Verbindung zu setzen.

Vechta, Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Samstag, den 09.09.2023 gegen 12:14 Uhr, befuhren eine 37 Jährige sowie ein 21 Jähriger in genannter Reihenfolge die Bruchweidenstraße in Goldenstedt in Richtung Vechtaer Straße. Auf Höhe einer Parkbucht musste die 37 Jährige verkehrsbedingt bremsen. Dies erkannte der 21 Jährige zu spät und fuhr mit seinem PKW auf den PKW der 37 Jährigen auf. Es kam zum Zusammenstoß mit Sachschaden. Zudem verletzte sich der 21 Jährige dabei leicht.

Holdorf - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, 09.09.2023, 22:45 Uhr, fiel ein 29-Jähriger aus Holdorf mit seinem PKW einer Polizeistreife in Fladderlohausen wegen seiner unsicheren Fahrweise auf. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,15%o. Dem Holdorfer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

Steinfeld, Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 10.09.2023, gegen 01:30 Uhr, wird der Polizei ein Fahrzeugführer in 49439 Steinfeld gemeldet, welcher durch eine unsichere Fahrweise mit seinem PKW auffällt. Der Fahrzeugführer fuhr in ,,Schlangenlinien" und kam dabei des Öfteren auf die Gegenfahrbahn. Bei der Verkehrskontrolle konnte eine Atemalkoholkonzentration von 0,91 Promille festgestellt werden. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

