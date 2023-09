Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe: Trunkenheit im Straßenverkehr Am späten Freitagabend um ca. 23.45 h, wurde eine 35-jährige Polin, wohnhaft in Bösel, als Fahrzeugführerin eines PKW auf der Böseler Straße in Friesoythe kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,68 %o. ...

