POL-CLP: Pressemeldung der PI Cloppenburg/ Vechta

49696 Molbergen - Sachbeschädigung

Von Donnerstag, 07. September 2023, 14:00 Uhr bis Donnerstag, den 07.September 2023, 17:00 Uhr beschädigte unbekannte Person in der Peheimer Straße ein Lichtfenster einer Halle des örtlichen Bauhofs. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475941220 entgegen.

49661 Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ein 43- jähriger PKW- Führer aus Visbek befährt die Molberger Straße in Cloppenburg und wird durch die Polizei kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle wurde festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Fahrzeugschlüssel wurde vor Ort einbehalten und die Weiterfahrt untersagt.

49692- Cappeln - Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten

Am Freitag, den 08. September 2023 gegen 07:30 Uhr befuhr ein 20- jähriger PKW- Führer aus Cloppenburg mit seinem Pkw die Tenstedter Straße in Richtung Bakum. Nach Durchfahren einer Linkskurve kommt er aus bislang unbekannter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und gerät ins Schleudern. Durch den Unfall wurde der PKW- Führer leichtverletzt.

49661 Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwoch, den 06.09.2023, zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr in der Bürgermeister- Heukamp-Straße in Cloppenburg an einem geparkten Daimler. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300,- Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang o. zum flüchtigen Fahrzeug bzw. Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Cloppenburg unter Tel. 04471-1860-115 zu melden.

49661 Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht mit einem Leichtverletzten

Ein bislang unbekannter PKW- Führer befuhr am Freitag, den 08. September 2023 gegen 12:00 Uhr die Nebenstrecke der Alten Friesoyther Straße in Fahrtrichtung Friesoythe. Hier kam es mit dem in gleicher Richtung fahrenden 78- jährigen Mofa- Fahrer aus Garrel zum Zusammenstoß. Der Mofa- Fahrer wurde dadurch leicht verletzt und mittels RTW ins Krankenhaus Cloppenburg verbracht. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang o. zum flüchtigen Fahrzeug bzw. Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Cloppenburg unter Tel. 04471-1860-115 zu melden.

49681 Garrel - Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten

Am Freitag, den 08.September 2023 gegen 16:55 Uhr befuhr eine 37- jährige PKW- Führerin aus Bösel die Huntestraße in Fahrtrichtung Bösel. Beim Rechtsabbiegen in die Böseler Straße kam es zu einem Zusammenstoß einer 57- jährigen Radfahrerin aus Garrel. Die Radfahrerin stürzte infolgedessen zu Boden und verletzte sich leicht.

