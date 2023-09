Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl

In der Zeit zwischen Mittwoch, 6. September 2023, 19.00 Uhr und Donnerstag, 7. September 2023, 9.00 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Personen in den Außenbereich einer Straß- und Schafweide in Vörden und öffneten ein dortiges Stallgebäude. Hier entwendeten sie diverse Baugeräte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Lohne - Diebstahl

Am Mittwoch, 6. September 2023, gegen 10.15 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person zwei Suppenhühner und Dekoartikel aus einem Selbstbedienungshofladen in der Straße Klünpott. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Visbek - Einbruchdiebstahl

In der Zeit von Mittwoch, 6. September 2023, 21.30 Uhr bis Donnerstag, 7. September 2023, 06.30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Personen Zugang zu einem Gerätschuppen in der Straße Bloge. Aus diesem entwendeten sie diverses Werkzeug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek unter der Telefon-Nummer 04445-95047-0 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - E-Bike-Diebstahl

Am Mittwoch, 6. September 2023, gegen 9.20 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein E-Bike der Marke Prophete Graveler, welcher auf einem hinteren Betriebsparkplatz einer Firma in der Schillerstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Samstag, 2. September 2023, 18.30 Uhr und Donnerstag, 7. September 2023, 11.35 Uhr, bemalten bislang unbekannte Personen mit einem roten Marker die Fensterscheibe eines Bekleidungsgeschäftes in der Großen Straße. Außerdem wurden an der Scheibe auch Beschädigungen festgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 7. September 2023, gegen 20.20 Uhr, fuhr ein 29-jähriger Motorradfahrer aus Quakenbrück auf der Straße Ihorst in Richtung Holdorf. In einer scharfen Linkskurve verlor der Motorradfahrer aufgrund von Rollsplit die Kontrolle über sein Fahrzeug und verunfallte. Bei dem Unfall wurde der Motorradfahrer leicht verletzt.

Damme - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, gegen 14.31 Uhr, fuhr ein 60-jähriger Autofahrer aus Damme auf der Steinfelder Straße in Richtung Steinfeld. Beim Abbiegen in die Marienstraße kam es zum Unfall mit einem 43-jährigen Fahrradfahrer aus Damme, der den Fahrradweg auf der Steinfelder Straße in Fahrtrichtung Steinfeld befahren hatte. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 7. September 2023, 10.20 Uhr beabsichtigte eine 26-jährige Frau aus Wildeshausen mit einem Pkw auf die Bundestraße 69 aufzufahren. Beim Einfädeln in den fließenden Verkehr bremste die Frau so stark ab, dass ein 31-jähriger, von hinten herannahender Pkw-Fahrer aus Bassum auf das Fahrzeug auffuhr. Hierbei zog sich die 26-jährige Frau leichte Verletzungen zu.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 7. September 2023, gegen 17.00 Uhr, wollte ein 27-jähriger Autofahrer aus Lohne von einer Hofausfahrt auf die Langweger Straße auffahren. Zu dieser Zeit befuhr eine 17-jährige Fahrradfahrerin aus Lohne den Radweg der Langweger Straße in Richtung Brockdorf. Es kam zum Zusammenstoß der beiden. Dabei wurde die Jugendliche leicht verletzt.

