Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Versuchter Einbruch in Wohnung

Zwischen Mittwoch, den 06. September 2023, gegen 23.00 Uhr und Donnerstag, den 07. September 2023, um 14.30 Uhr versuchten bislang unbekannte Personen gewaltsam in ein Haus am Kiefernweg einzudringen. Es blieb bei einem Versuch. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bösel unter Telefonnummer 04494-922620 entgegen.

Petersdorf - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 07. September 2023, gegen 16.30 Uhr, kam es in der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW die Hauptstraße in Richtung Benthullen und touchierte einen, auf dem Seitenstreifen geparkten, Ford Transit. Am Ford entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bösel unter Telefonnummer 04494-922620 entgegen.

