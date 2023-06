Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erfolg für Trickbetrüger - Warnung der Polizei

Gera (ots)

Gera: Bislang unbekannte Trickbetrüger verbuchten leider am gestrigen Tag (20.06.2023) einen Erfolg, nachdem sie von einer Seniorin aus Gera Bargeld erbeutete. Die Täter kontaktierten gegen 13:45 Uhr die 86-jährige Geschädigte per Telefon. Im Telefonat, welches sowohl von einem Mann, einer vermeintlichen Polizistin und einem Kind geführt wurde, machten sie der Seniorin glaubhaft, dass ein Verwandter einen angeblich tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Nun sei eine nicht zu verachtende Kaution notwendig. Im guten Glauben ging die Seniorin schließlich auf die Forderungen des Anrufers ein und übergab in der Straße des Friedens einen vierstelligen Bargeldbetrag an eine ihr unbekannte weibliche Person. Erst im Nachgang wurde der Betrug erkannt. Die Kripo in Gera hat die Ermittlungen übernommen sucht nach Zeugen, die Hinweise zu der bislang unbekannten Geldabholerin geben können.

Personenbeschreibung:

ca. 40 Jahre, etwa 160 cm groß, normale Statur, dunkle, lange Haare mit Hochsteckfrisur, buntes Oberteil, übergeben wurde das Geld in einer beigefarbenen Papiertüte

Aus gegebenen Anlass möchte die Polizei noch einmal darauf hinweisen: Es handelt sich bei diesen Schockanrufen um einen BETRUG. Gehen Sie bitte nicht auf die Forderungen ein - übergeben Sie keine Wertsachen an fremde Personen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und beenden Sie das Telefonat. Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen oder einer Vertrauensperson und informieren sie bitte Ihre Polizei. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell