LPI-G: VW Golf gestohlen

Gera (ots) - Gera: Unbekannte Täter drangen am 19.06.2023, zwischen 02:00 Uhr und 06:45 Uhr unberechtigt in einen Getränkemarkt in der Rudolf-Hundt-Straße ein, so dass die Geraer Polizei die Ermittlungen einleitete. Gestohlen haben die Täter mehrere Rubbellose sowie Energie-Drinks - anschließend flüchteten sie unerkannt. Im Zuge der Ermittlungen sucht die Geraer Polizei nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich ...

mehr