Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Dackel gerettet - Heimrauchmelderalarm mitten in der Nacht - Spielgerät brannte an der Grundschule

Herdecke (ots)

Die Freiw.Feuerwehr war am Wochenende viermal im Einsatz.

Ein Gefahrenbaum wurde am Freitag in der Straße Am Jollenstein entfernt. Die Anfahrt in dem Waldgebiet gestaltete sich schwierig. Ebenfalls die Räumung des Baumes. Ein Hilfeleistungslöschfahrzeug war fast 120 Minuten im Einsatz.

Ein ausgelöster Heimrauchmelder wurde in der Nacht zu Samstag um 2:54 Uhr aus der Straße Am Sonnenstein gemeldet. Nachbarn hatten den Melder piepen gehört. Hierzu wurde ein Löschzug mit Rettungswagen alarmiert. Bei der Erkundung konnte die Akustik ebenfalls wahrgenommen werden und auf ein Ladenlokal eingegrenzt werden. Ein Brand wurde nicht erkannt, da der Melder von außen eingesehen werden konnte. Daher wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben.

Tier in Notlage hieß es am Samstagabend gegen 20:15 Uhr. Ein Hund (Dackel) war in einem Tor an der Wetterstraße eingeklemmt. Die Besitzer hatten das Tier vor Eintreffen der Feuerwehr "eingeölt", um es aus der Zwangslage zu befreien. Durch Unterstützung der Feuerwehr konnte das Tier behutsam aus dem Tor entfernt werden und konnte den Besitzern wieder übergeben werden.

Ein Kleinbrand wurde um 20:34 Uhr von dem Gelände der Werner Richard Grundschule in der Straße Am Sonnenstein gemeldet. Hier brannte eine Schaukel. Das Feuer war weitgehend vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. Die Schaukel wurde mit der Wärmebildkamera kontrolliert und es wurde mit einem Kleinlöschgerät weiter abgelöscht. Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben.

