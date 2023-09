Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung für den nördlichen Landkreis Cloppenburg für Samstag, 09.09.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe: Trunkenheit im Straßenverkehr Am späten Freitagabend um ca. 23.45 h, wurde eine 35-jährige Polin, wohnhaft in Bösel, als Fahrzeugführerin eines PKW auf der Böseler Straße in Friesoythe kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,68 %o. Die Böselerin wurde zwecks Blutprobenentnahme zum Krankenhaus verbracht. Der Führerschein wurde an Ort und Stelle beschlagnahmt.

Friesoythe: Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss Am Freitagabend um ca. 22.30 h, wurde ein 30-jähriger Edewechter in Friesoythe an der Straße "Am Alten Hafen" als Fahrzeugführer eines PKW kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde Betäubungsmitteleinfluss festgestellt. Ein durchgeführter Test lieferte ein positives Ergebnis. Beim Fahrzeugführer wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

