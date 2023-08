Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Flüchtender Ladendieb durch Polizei gestellt

Warburg (ots)

Lebensmittel im Wert von circa 30 Euro verstaute ein 57-jähriger Warburger in seinem Rucksack, um diese anschließend durch den Kassenbereich zu schleusen.

Die Tat ereignete sich am Dienstagnachmittag, 15.08.2023, gegen 16:35 Uhr in einem Warburger Verbrauchermarkt an der Landfurt. Nachdem der 57-jährige durch einen Mitarbeiter des Geschäftes auf den Diebstahl angesprochen wurde, ließ dieser seinen Rucksack fallen und flüchtete Richtung Bahnhofstraße. Dort konnte er dann durch die alarmierte Besatzung eines Warburger Streifenwagens angetroffen und festgehalten werden.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls. /buc

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell