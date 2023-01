Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Vier (4) Glätteunfälle auf BAB 1 im Bereich Nonnweiler/Hermeskeil

66620 Nonnweiler/54411 Hermeskeil (ots)

Beamte der PI Nordsaarland mussten im Laufe der Nacht vom 15.01. auf den 16.01.2023 zu zwei Glätteunfällen auf die BAB1 in Fahrtrichtung Trier in Höhe Nonnweiler und Hermeskeil ausrücken. Hier kam es aufgrund der niedrigen Temperaturen in Höhenlagen zu Glätte und jeweils zwei Pkw kamen im Abstand von ca. 30 Minuten dadurch von der Fahrbahn ab und kollidierten mit den Leitplanken. Es wurde glücklicherweise niemand verletzt. Es entstand lediglich Sachschaden an Schutzleitplanken und Fahrzeugen. Die Autobahnmeisterei streute die betreffenden Strecken ab. Im Laufe des Morgens setzte Schneefall ein, wodurch es zu erneuter Glättebildung kam und zwei weitere Fahrzeuge verunfallten. Auch hier ohne Verletzte, nur Sachschäden. An dieser Stelle bittet die PI Nordsaarland um der Witterung entsprechend angepasste Fahrweise und Vorsicht der Verkehrsteilnehmer.

