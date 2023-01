Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Öffentlichkeitsfahndung nach unbekanntem Täter nach Bargeldunterschlagung an einem Geldautomat

Losheim a. S. (ots)

Am 18.07.2022, gegen 14:30 Uhr, nahm ein bisher unbekannter Tatverdächtiger an einem Geldautomat eines Bankinstitutes in Losheim a. S. mehrere tausend Euro an sich. Das Geld gehörte einer Kundin, die kurz zuvor an dem Automat Bankgeschäfte erledigt hatte.

Durch ein Gericht wurde die Öffentlichkeitsfahndung nach dem unbekannten Tatverdächtigen angeordnet.

Wer kann zu der abgebildeten Person sachdienliche Hinweise geben?

Mitteilung wird erbeten an:

Polizeiinspektion Nordsaarland

06871-90010

oder

Polizeiposten Losheim a. S.

06872-91501.

