Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Nachtragsmeldung für den Bereich Friesoythe

Bild-Infos

Download

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Eigentümer von möglichem Diebesgut gesucht

Am Mittwoch, 6. September 2023 wurden im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Friesoythe, im Kofferraum eines silberfarbenen Pkw der Marke BMW mit französischem Kennzeichen, zwei Müllsäcke voller Kosmetikartikel (Rasierklingen, elektrische Zahnbürsten, Ersatzbürsten, pp.) vorgefunden. Teilweise waren Diebstahlssicherungen an den Artikeln angebracht. Nach bisherigen Ermittlungen könnte es sich hierbei um Diebesgut handeln. Tatorte dazu sind allerdings bislang noch nicht bekannt. Das Bild zeigt eine Auswahl der Gegenstände. Wer Hinweise zu möglichen Tatorten oder zur Herkunft der Artikel machen kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Friesoythe unter 04491- 9339 - 0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell