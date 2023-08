LPI-NDH: Einbruch in eine Gartenlaube

Bad Langensalza (ots) - Unbekannte verschafften sich am Montag in der Zeit zwischen 3.30 Uhr und 10.00 Uhr zu einem Bierwagen auf dem Ried Zutritt. Aus diesem entwendeten sie alkoholische Getränke im Wert von mehreren hundert Euro. Die Polizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

