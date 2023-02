Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230220.2 Kiel: Mann flüchtet vor Polizeikontrolle

Kiel (ots)

Sonntagmittag versuchte sich ein Autofahrer einer Kontrolle durch die Polizei zu entziehen. Seine waghalsige Flucht führte von Elmschenhagen über die Bundesstraße 76 bis nach Gaarden. Der Mann hat keinen Führerschein. Sein Wagen wurde sichergestellt.

Gegen 13 Uhr führten wollten Beamte des 4. Reviers einen Audi im Linzer Weg in Elmschenhagen kontrollieren. Der Fahrer reagierte nicht auf die Anhaltesignale und fuhr über Klagenfurter Weg und Wiener Allee auf die Bundessstraße 76 in Richtung Kiel. Hier erreichte er Geschwindigkeiten von bis zu 170 Stundenkilometern und führte waghalsige Überholmanöver durch. Er verließ die Bundesstraße an der Kreuzung Ostring und bog unter Missachtung des Rotlichts in diesen ein. Nachdem er in die Blitzstraße abbog und von dort auf die Preetzer Straße fuhr, gelang es den Polizisten, den Wagen in Höhe der Coventry-Halle zu stoppen. Die Beamten dokumentierten die gesamte Fahrt auf Video.

Der 32-Jährige ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Hinweise auf Drogen- oder Alkoholkonsum lagen nicht vor. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ordnete diese die Sicherstellung des Fahrzeugs an. Auf ihn kommen Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

Beim 4. Revier hat sich mittlerweile eine Zeugin gemeldet und angegeben, dass sie durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurde. Weitere Zeuginnen und Zeugen, die die Fahrt beobachtet haben oder sich ebenfalls gefährdet fühlen, werden gebeten, sich unter 0431 / 160 1410 mit dem 4. Revier in Verbindung zu setzen.

Matthias Arends

