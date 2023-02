POL-KI: 230220.1 Kiel: Die Kriminalpolizei sucht Zeugen nach schwerem Raub

Kiel (ots) - Bereits am 30. Januar kam es im Stadtteil Südfriedhof zu einem Raub auf offener Straße, bei dem die Geschädigte einen Armbruch erlitt. Die Kriminalpolizei sucht Zeuginnen und Zeugen der Tat. Die 62-jährige Geschädigte gab in ihrer Vernehmung an, dass die Tat an dem Montag gegen 15 Uhr in der Straße Hummelwiese stattgefunden habe. Ein Mann habe ihr den Rucksack entrissen, nachdem sie vom Sophienblatt in ...

