Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 09.09.23

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta, Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Freitag um 16:00 Uhr kam es auf dem Bokerner Damm in Höhe der Einmündung zur Vechtaer Marsch zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 39-jähriger Mann aus Vechta beabsichtigte dabei auf den Bokerner Damm einzubiegen und übersah dabei den Pkw einer 51-jährigen Dinklagerin. Deren Beifahrerin und der Unfallverursacher wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An den Pkw kam es zu erheblichen Sachschäden und mussten abgeschleppt werden.

Lohne, Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitag gegen 22:30 Uhr befuhr eine 19-jährige Dinklagerin die Landwehrstraße und bog dort in den Bittgang ein. Dabei übersah sie einen in die gleiche Richtung fahrenden 24-jährigen Radfahrer aus Lohne. Der Radfahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstanden leichte Sachschäden.

