Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Dieb nach zwei Taten vorläufig festgenommen

Weilerswist-Ottenheim (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei am Mi., 12.04.2023, gegen 06:00 Uhr, einen 22jährigen Mann aus Euskirchen festnehmen und zur Dienststelle mitnehmen konnte. Der Mann war mit mehreren Taschen und Rucksäcken auf der Jünkerather Straße als Fußgänger an einem Gebüsch aufgefallen. Eine spätere Überprüfung durch die Polizei führte zur Feststellung, dass der Mann vermutlich im Laufe der Nacht in Ottenheim aus mindestens zwei, wahrscheinlich nicht verschlossenen PKW Bargeld, persönliche Accessoires, Elektroartikel, Taschen und Dokumente in Höhe einer unteren vierstelligen EUR-Summe entwendet hatte. Die Gegenstände konnten später den rechtmäßigen Eigentümern zurückgegeben werden. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der junge Mann nach seiner Vernehmung wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Kriminalpolizei wird ihre Ermittlungen aber weiterführen und sucht weitere Zeugen. Sachdienliche Hinweise oder verdächtige Beobachtungen können jeder Polizeidienststelle, gerne auch über die Rufnummer 02251/799-0, mitgeteilt werden.

