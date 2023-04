Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Falscher Staatsanwalt am Telefon

Euskirchen/Zülpich (ots)

Einem unbekannten männlichen Anrufer gelang es am gestrigen Nachmittag (Mi., 12.04.2023), bei einer 66jährigen Frau aus dem Raum Zülpich ein Schreckensszenario einzureden, das dazu führte, dass sie einen unteren fünfstelligen Bargeldbetrag von ihrem Bankkonto abhob und im weiteren Verlauf einem unbekannten Mann in Euskirchen übergab. In einem fortlaufenden Telefonat wurde der Frau suggeriert, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte und von Seiten der Staatsanwaltschaft eine Kaution für ihre Freilassung verlangt werden würde. Später stellte sich heraus, dass ihrer Tochter zu keiner Zeit etwas passiert war und sie daher einer perfiden Betrugsmasche am Telefon zum Opfer gefallen ist. Der Mann, der das Geld in Euskirchen auf der Thomas-Mann-Straße entgegen genommen hatte, wird wie folgt beschrieben:

- ca. 25-35 Jahre alt, - ca. 175-180 cm groß, - sprach ohne Dialekt einwandfrei deutsch, - hatte eine Kapuze auf dem Kopf, - dunkle Haare und - schlanke Statur.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und sucht Zeugen. Vielleicht ist die vorgenannte Person in Euskirchen am gestrigen Mittwochnachmittag im Bereich Thomas-Mann-Straße/Billiger Straße aufgefallen? Sachdienliche Hinweise können jeder Polizeidienststelle, gerne auch über die Rufnummer 02251/799-0, mitgeteilt werden.

