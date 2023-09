Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Diebstahl eines E-Scooters Am Freitagabend in der Zeit von 20:55 Uhr - 21:40 Uhr wurde in Lohne, Keetstraße 19, auf dem Parkplatz vor dem dortigen Fitnessstudio ein schwarzer E-Scooter der Marke Axida entwendet, der mit einem Kabelschloss mit Zahlencode an einem Metallständer gesichert war. Das Fahrzeug ist im unteren Bereich ...

