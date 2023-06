Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck

Polizei bietet Verkehrserziehung in den Sommerferien an

Lübeck (ots)

Die Präventionsstelle der Polizeidirektion Lübeck bietet wieder die beliebten Übungsvormittage zur Verkehrserziehung an.

Die Kurse richten sich an alle Lübecker Grundschüler und die, die es nach den Sommerferien sein werden. Ziel ist die Förderung der Motorik und der Verkehrskompetenz der Kinder, sowohl als zu Fuß Gehende, als auch als Radfahrende.

Die insgesamt 18 inhaltsgleichen Übungseinheiten finden in der Jugendverkehrsschule am Meesenring an folgenden Tagen jeweils in der Zeit von 09:30 bis 11:00 Uhr oder von 11:30 bis 13:00 Uhr statt:

- Dienstag, 18.07.2023 - Mittwoch, 19.07.2023 - Donnerstag, 20.07.2023

- Dienstag, 15.08.2023 - Mittwoch, 16.08.2023 - Donnerstag, 17.08.2023

- Dienstag, 22.08.2023 - Mittwoch, 23.08.2023 - Donnerstag, 24.08.2023.

Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich und kann ab dem 03.07.2023 in der Zeit: Mo. bis Fr. von 08 - 16 Uhr unter 0451 131-0 (Servicecenter der Polizei) für die jeweils gewünschte Übungseinheit erfolgen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Das eigene Fahrrad und ein passender Helm sollten mitgebracht werden (Leihfahrräder stehen im Notfall zur Verfügung). Die Begleitung durch Eltern ist ausdrücklich erwünscht.

Im Anschluss an die Teilnahme werden allen Anwesenden zudem zwei aufeinander aufbauende Übungskataloge für motorisches Radfahren überreicht.

