Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Trunkenheitsfahrt

Am Montag, 11. September 2023, gegen 01:10 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann mit seinem PKW die Holdorfer Straße in Dinklage, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,5 Promille. Gegen den 26-jährigen wurde ein Verfahren eingeleitet. Da er nicht über einen Wohnsitz im Bundesgebiet verfügt wurde zur Sicherung des Verfahrens eine Sicherheitsleistung erhoben.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Sonntag, 10. September 2023, gegen 16:00 Uhr befuhr eine 28-jährige Steinfelderin mit ihrem PKW die Große Straße in Steinfeld. Sie hielt rechts am Fahrbahnrand an, um ihre 23-jährige Mitfahrerin aussteigen zu lassen. Als diese die Tür öffnete, übersah sie einen 75-jährigen Goldenstedter, der mit seinem Pedelc den Gehweg befuhr. Es kam zu einer Berührung wodurch der 75-jährige stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Damme - Aufbruch eines Zigarettenautomaten Am Montag, um 02.55 Uhr öffneten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten, der sich bei einer Diskothek an der Dielinger Straße befand. Sie entwendeten das Bargeld, sowie die Tabakwaren und entfernten sich anschließend mit einem hellen, älteren Pkw mit ausländischem Kennzeichen. Auffällig war das defekte Abblendlicht am Fahrzeug. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Diebstahl einer Geldbörse

Am Freitag, 08. September 2023, 19.05 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Am Klappkhaken, die Geldbörse einer 18-jährigen aus Neuenkirchen-Vörden. Zur genannten Zeit hielt sich die 18-Jährige in der dortigen Bar auf. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 115,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta

Sachbeschädigung an Fensterscheibe Von Donnerstag, 07. September 2023, 23.00 Uhr bis Freitag, 08. September 2023, 05.00 Uhr beschädigten unbekannte Täter in Vechta / OT Langförden, Schulstraße, eine Fensterscheibe an der dortigen Schule. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Goldenstedt

Fahren unter Drogeneinfluss Am Freitag, 08. September 2023, 23.42 Uhr befuhr ein 19-jähriger aus Dinklage die Bahnhofstraße in Goldenstedt, obwohl der Verdacht bestand, dass der 19-jährige unter Drogeneinfluss stand. Es erfolgte eine Blutentnahme. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell