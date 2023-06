Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl eines Pkw in Delmenhorst +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 4. Juni 2023 wurde in der Berner Straße in Delmenhorst durch bislang unbekannte Täter ein hochwertiger Pkw entwendet.

Ein brauner Pkw Toyota Land Cruiser, wurde in einem Zeitraum von Samstag, 3. Juni 2023, 18:00 Uhr, bis Sonntag, 4. Juni 2023, 10:05 Uhr, von bislang unbekannten Tätern entwendet. Abgestellt war der Pkw vor dem Wohnhaus des Geschädigten, auf einem dortigen Parkplatz, welcher sich in der Berner Straße, kurz hinter der Nordenhamer Straße befindet.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 04221/15590 von der Polizei Delmenhorst entgegengenommen.

