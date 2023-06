Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 06. Juni 2023, kam es gegen 06:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Pkw auf der Mühlenstraße in Delmenhorst. Zur Unfallzeit beabsichtigte ein 56-jähriger Fahrzeugführer aus Delmenhorst mit seinem Pkw von einem Grundstück auf die Mühlenstraße einzufahren. Hierbei übersah er einen von links kommenden 51-jährigen Delmenhorster, der die Mühlenstraße mit seinem Motorrad stadteinwärts befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 51-Jährige stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Der 51-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Schadenshöhe wurde auf etwa 8000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme kam es zu Sperrmaßnahmen im Bereich der Unfallstelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell