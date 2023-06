POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in eine Garage in Großenkneten +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Am Samstag, 03. Juni 2023, kam es gegen 14:00 Uhr in der Carl-Friedrich-Gauß-Straße in Wildeshausen zu einem Heckenbrand. Ein Anwohner entfernte mit einem Flammgerät Unkraut, wodurch eine Hecke in Brand geriet. Durch die Anwohner und die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen konnte das Feuer rechtzeitig gelöscht werden, sodass lediglich die Hecke beschädigt wurde. Der entstandene Schaden wurde auf ...

