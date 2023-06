Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Flüchtiger Täter nach Eigentumsdelikt in Delmenhorst +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 5. Juni 2023, kam es in der Holsteiner Straße in Delmenhorst zu einem Eigentumsdelikt zum Nachteil einer 18-jährigen Frau.

Gegen 17:30 Uhr befand sich eine 18-Jährige Frau aus Delmenhorst fußläufig im Bereich der Thüringer Straße, als plötzlich eine bislang unbekannte männliche Person auf sie zukam und ihr die Handtasche entriss. Der Täter flüchtete zunächst über die Wendenstraße in Richtung Holsteiner Straße und ließ im Kreuzungsbereich zur Holsteiner Straße die Tasche versehentlich fallen. Da die 18-Jährige dem Täter folgte, beabsichtigte diese die heruntergefallene Tasche wieder an sich zu nehmen. Hierbei gelang es dem Täter jedoch zeitgleich diverse Gegenstände, welche zuvor aus der Tasche gefallen sind, erneut zu erlangen und in Richtung Schleswiger Straße zu flüchten.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 04221/15590 von der Polizei Delmenhorst entgegengenommen.

