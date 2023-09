Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verdacht des Mordes: 35-jähriger Tatverdächtiger befindet sich in U-Haft

Nachdem am Dienstag, gegen 1.00 Uhr, nach einer Brandmeldung eine leblose Person in einem Wohnhaus aufgefunden wurde, werden die Ermittlungen mit Hochdruck weitergeführt. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg stuft die Tat nach vorläufiger Würdigung aller Erkenntnisse als Mord ein. Ein 35-jähriger Mann aus Barßel steht demnach im Verdacht für den Tod seines Mitbewohners, ein 66-jähriger Mann, sowie für das Herbeiführen eines Zimmerbrandes verantwortlich zu sein. Der zunächst flüchtige Tatverdächtige konnte gestern in den frühen Morgenstunden in Ramsloh vorläufig festgenommen werden. Der Tatverdächtige wurde am noch gestrigen Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg einer Haftrichterin vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft. Details zu den Hintergründen, zum Verhältnis der beiden Personen sowie zu den genauen Umständen des Todes und des Brandes können im Hinblick auf das laufende Verfahren nicht bekannt gegeben werden. Die Ermittlungen zu dem Sachverhalt dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell