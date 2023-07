Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Fußtritte in den Rücken - Tatverdächtige gestoppt

Berlin (Marzahn-Hellersdorf) (ots)

Montagabend stoppten Bundespolizisten zwei Männer am S-Bahnhof Mehrower Allee, die nach einer körperlichen Auseinandersetzung aus einer S-Bahn der Linie S7 geflüchtet waren.

Gegen 19:15 Uhr sollen die beiden Personen während der Fahrt mit der S-Bahn der Linie S7 zwischen den S-Bahnhöfen Raoul-Wallenberg-Straße und Mehrower Allee in einen Streit geraten sein. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung sollen sich die Kontrahenten u. a. gegenseitig mit dem Fuß in den Rücken getreten haben. Als der Zug am S-Bahnhof Mehrower Allee hielt, flüchteten beide Männer unerkannt vom S-Bahnhof. Ein Zeuge informierte daraufhin die Polizei. Alarmierte Bundespolizisten stoppten die beiden Tatverdächtigen im Alter von 29 und 37 Jahren kurz darauf anhand detaillierter Personenbeschreibungen im Nahbereich des Bahnhofes. Der 37-Jährige verhielt sich während der Kontrolle aggressiv und beleidigte eine Beamtin. Darüber hinaus versuchte der alkoholisierte Mann (2,44 Atemalkoholkonzentration) die Einsatzkräfte körperlich anzugreifen und traf die Beamtin dabei am Schienbein.

Die Bundespolizei ermittelt u. a. aufgrund des Verdachts der gegenseitigen gefährlichen Körperverletzung gegen die beiden bereits polizeibekannten deutschen Staatsangehörigen. Der 37-Jährige muss sich zudem aufgrund des Verdachts der Beleidigung und Körperverletzung sowie wegen Widerstandes und tätlichen Angriffs gegen bzw. auf Vollstreckungsbeamte verantworten. Eine Ärztin wies den Mann nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen in ein Krankenhaus ein.

