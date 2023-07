BPOLD-B: Gewalttätiger Angriff - Mann getreten und mit Schnaps übergossen

Berlin-Mitte (ots) - Die Bundespolizei nahm am Sonntag einen Mann vorläufig fest, der eine Frau gegen ihren Willen geküsst hatte. Die Staatsanwaltschaft Berlin suchte bereits per Haftbefehl nach ihm. Gegen 13:45 Uhr machte der Mann im Berliner Hauptbahnhof Kussgeräusche in Gegenwart einer 20-jährigen Frau. Als sie sich zu ihm umdrehte, küsste er sie plötzlich auf die bedeckte Brust. Die Frau schrie laut und drückte ...

mehr