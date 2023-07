Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Nach gewalttätigem Übergriff: Frau in Untersuchungshaft

Berlin-Mitte (ots)

Bereits am Sonntagnachmittag nahm die Bundespolizei eine Frau nach einem gewalttätigen Angriff auf zwei Bahnsicherheitsmitarbeiter fest. Gegen sie wurde Untersuchungshaft angeordnet.

Gegen 15:45 Uhr sprachen zwei Mitarbeiter der DB-Sicherheit die Frau auf dem S-Bahnhof Westhafen an, nachdem sie dort Reisende belästigte. Auf dem Bahnsteig hatte sie überall ihre Habseligkeiten verteilt. Die Bahnmitarbeiter forderten die 43-jährige nigerianische Staatsangehörige mehrfach auf, den Bahnhof zu verlassen. Dieser Aufforderung kam sie jedoch nicht nach und griff die Sicherheitsmitarbeiter unvermittelt an. Dabei schlug sie auf die beiden Männer ein, kratzte und biss sie. Die beiden 20- und 26-Jährigen überwältigten die Angreiferin und hielten sie bis zum Eintreffen alarmierter Einsatzkräfte fest. Rettungskräfte versorgten vor Ort die Bisswunden der Verletzten.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen die wohnungslose Frau ein. Sie hält sich zudem unerlaubt im Bundesgebiet auf. Da sie in den letzten Monaten wiederholt wegen Gewaltdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde sie einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete am Montag Untersuchungshaft an.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell