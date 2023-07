BPOLD-B: Bundespolizei stoppt Transporter mit 34 geschleusten Personen

Erkner (ots) - Am frühen Samstagmorgen sollen Unbekannte Pfefferspray in eine S-Bahn am Bahnhof Erkner gesprüht haben. Mehrere Reisende erlitten dabei Atemwegsreizungen. Gegen 1 Uhr gerieten mehrere Reisende während der Fahrt mit einer S-Bahn der Linie S3 in Richtung Erkner aneinander. Dabei sollen drei Personen mit Pistazienschalen auf Fahrgäste geworfen haben. Vier Reisende, die in einer gegenüberliegenden ...

