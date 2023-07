Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Pfefferspray-Attacke am Bahnhof Erkner

Erkner

Am frühen Samstagmorgen sollen Unbekannte Pfefferspray in eine S-Bahn am Bahnhof Erkner gesprüht haben. Mehrere Reisende erlitten dabei Atemwegsreizungen.

Gegen 1 Uhr gerieten mehrere Reisende während der Fahrt mit einer S-Bahn der Linie S3 in Richtung Erkner aneinander. Dabei sollen drei Personen mit Pistazienschalen auf Fahrgäste geworfen haben. Vier Reisende, die in einer gegenüberliegenden Sitzgruppe saßen, forderten das Trio auf, damit aufzuhören. Daraufhin sollen die Personen in einen lautstarken Streit geraten sein. Im Zuge dessen soll einer der Randalierer eine 44-Jährige beleidigt haben. Als die S-Bahn am Bahnhof Erkner hielt, hat das Trio den Zug verlassen und soll beim Verlassen mit Pfefferspray in Richtung der Reisenden gesprüht haben. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen ins öffentliche Straßenland. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Zwei Geschädigte mussten medizinisch in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Bundespolizei ermittelt aufgrund des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie der Beleidigung gegen die bislang unbekannten Täter. Einsatzkräfte stellten diverse Spuren am Tatort sicher und veranlassten die Sicherung von Videodaten.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur beobachteten Tat oder zur Identität der unbekannten Angreifer geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030 / 2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800 / 6 888 000) genutzt werden.

