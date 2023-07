Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Jugendlicher mit Karambit- und Springmesser am S-Bahnhof unterwegs

Berlin - Friedrichshain-Kreuzberg (ots)

Donnerstagnachmittag kontrollierten Einsatzkräfte einen 17-Jährigen am S-Bahnhof Warschauer Straße, der zwei verbotene Messer bei sich hatte.

Gegen 16:40 Uhr stoppte die Streife den Jugendlichen in der Haupthalle des S-Bahnhofes. Auf Nachfrage gab er gegenüber den Einsatzkräften an, ein Messer in seiner Umhängetasche mitzuführen. Neben dem Springmesser in der Umhängetasche fanden die Einsatzkräfte auch ein Karambit-Messer im Rucksack des 17-Jährigen.

Die Beamtinnen und Beamten stellten die Messer sicher, informierten die Erziehungsberechtigte des 17-Jährigen und leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren aufgrund der Verstöße gegen das Waffengesetz gegen den deutschen Staatsangehörigen ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell