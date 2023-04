Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Seniorin wird Opfer von falschem Wasserwerker

Minden (ots)

Eine 92-jährige Frau ist am Mittwochnachmittag das Opfer eines falschen Wasserwerkers geworden. Weil der Mann vorgab, ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes zu sein, gewährte die Mindenerin Einlass in ihre Wohnung. In der Folge gelang es dem Trickbetrüger Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro zu stehlen.

Der Betrüger klingelte gegen 15 Uhr an der Wohnungstür der Rentnerin an der Rodenbecker Straße im Stadtteil Königstor und gaukelte ihr unter Vorlage eines vermeintlich gefälschten Ausweises vor, den Wasserdruck in ihrer Wohnung überprüfen zu müssen. Dazu sei es nötig, alle Wasserhähne sowie die Heizungen aufzudrehen. Die Frau glaubte den Angaben des etwa 30 bis 35 Jahre alten und circa 1,75 bis 1,80 Meter großen, braunhaarigen Mannes und ließ ihn herein. Bereits wenig später verschwand der mit einem dunkelblauen Overall bekleidete Mann unbeobachtet wieder. Erst dann bemerkte die Frau den Diebstahl ihrer Schmuckschatulle.

Die Ermittler warnen vor dem erneuten Auftreten dieses Mannes im Mühlenkreis und suchen nun Zeugen, denen der Betrüger aufgefallen ist. Möglicherweise wurde er in Verbindung mit einem Fahrzeug bemerkt.

Hinweise an die Mindener Kriminalpolizei bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0.

Die Polizei rät grundsätzlich zu Vorsicht bei Fremden an der Haustür und bittet Angehörige von älteren Menschen, diese auf die Gefahren an der Haustür hinzuweisen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell