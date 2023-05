Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Zeugen nach Einbruch in Tankstelle gesucht/Täter erbeuten Tresor

Groß-Gerau (ots)

Nach einem Einbruch in eine Tankstelle in der Frankfurter Straße am frühen Montagmorgen (15.05.), gegen 2.30 Uhr, fahndet die Polizei nach mindestens vier bislang noch unbekannten Tätern, die in einem weißen Kombi geflüchtet sind. Nach ersten Erkenntnissen drangen die Kriminellen gewaltsam durch die Eingangstür in den Verkaufsraum der Tankstelle ein. Sie bugsierten anschließend einen Tresor in das Fahrzeug und rasten davon. Was genau sich in dem Safe befand, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.

Zeugen, denen das Fluchtfahrzeug aufgefallen ist oder die weitere sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/6960 bei der Rüsselsheimer Kriminalpolizei (K 21/22) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell