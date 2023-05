POL-DA: Raunheim: Katalysator abmontiert und gestohlen/Wer hat etwas bemerkt?

Alsbach-Hähnlein (ots) - Nach einem Einbruch in das Gebäude der Tank- und Rastanlage Alsbach-West, an der A 5 in Richtung Basel, in der Nacht zum Samstag (13.05.) hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, denen zum Tatzeitpunkt die Täter aufgefallen sind. Die Kriminellen drangen über ein Toilettenfenster in das Gebäude ein und machten sich an ...

mehr