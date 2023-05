Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Mountainbike im Wert von 800 Euro gestohlen

Heppenheim (ots)

Am Freitagvormittag (12.05.) wurde ein schwarzes Mountainbike der Marke CUBE im Wert von rund 800 Euro entwendet. Das schwarze Mountainbike wurde um 8.00 Uhr vor einem Reisebüro in der Zwerchgasse abgestellt und mit einem Kettenschloss gesichert. Als der Besitzer um 12.20 Uhr wieder losfahren wollte, war lediglich das aufgebrochene Schloss am Fahrradständer zu finden. Das Rad war verschwunden.

Wegen des Diebstahls suchen Ermittler in Heppenheim (Kommissariat 41) Zeugen, die Hinweise zu der Tat und zum Täter geben können. Telefonisch sind die Beamten unter der Rufnummer 06252/7060 erreichbar.

