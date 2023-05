Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt-Schneppenhausen: Einbrecher nutzen Abwesenheit von Wohnungsinhabern aus

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Weiterstadt (ots)

In der Zeit zwischen Samstag (13.5.) und Montag (15.5.) haben ungebetene Besucher die Abwesenheit von Bewohnern in der Lessingstraße ausgenutzt. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu einer Wohnung im 8. OG und betraten die Räume. Nach derzeitigem Stand machten sie keine Beute. Die Tatzeit wird zwischen Samstagnachmittag, 13 Uhr und Montag gegen 0.15 Uhr eingrenzt. Der Schaden an der Eingangstür beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen. Möglicherweise haben andere Hausbewohner verdächtige Beobachtungen gemacht? Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler sachdienliche Hinweise entgegen.

