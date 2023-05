POL-DA: Viernheim: Polizei lädt zur Fahrradcodierung ein/Anmeldung notwendig

Heppenheim (ots) - Am Montag, 08.05., in der Zeit von 16:00 Uhr bis 16:14 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Rewe-Supermarktes in Heppenheim in der Tiergartenstraße 8 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein anderer Verkehrsteilnehmer beschädigte einen in einer Parkbucht geparkten grauen Pkw Skoda Fabia und entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden geben, sich mit der Polizei Heppenheim in Verbindung ...

mehr