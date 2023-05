Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Nach Kneipenbesuch geschubst und getreten

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Für den Fortgang eines Ermittlungsverfahrens, das im Zusammenhang mit dem Verdacht einer gefährlichen Körperverletzung steht, suchen die Ermittler des Kommissariats 43 mögliche Augenzeugen.

Wie der Polizei im Nachgang bekannt wurde ereignete sich die Tat, die ihren Anfang in einer Kneipe in der Bismackstraße genommen haben soll, bereits am Donnerstag (27.4.). Ersten Erkenntnissen zufolge sollen gegen 3.30 Uhr mehrere Männer in der Lokalität in Streit geraten sein. Als ein 29 Jahre alter Mann der Auseinandersetzung entfliehen wollte und den Heimweg antrat, sollen ihm mehrere Männer zu der gegenüberliegenden Haltstelle gefolgt sein und ihn attackiert haben. Infolge der Attacke, bei der er geschubst und getreten worden sein soll, erlitt der Pfungstädter leichte Verletzungen, die anschließend ärztlich behandelt werden mussten. Das Kommissariat 43 hat ein Verfahren eingeleitet und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell