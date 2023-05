Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Zeugen nach Einbruch in Tank-und Rastanlage gesucht

Alsbach-Hähnlein (ots)

Nach einem Einbruch in das Gebäude der Tank- und Rastanlage Alsbach-West, an der A 5 in Richtung Basel, in der Nacht zum Samstag (13.05.) hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, denen zum Tatzeitpunkt die Täter aufgefallen sind.

Die Kriminellen drangen über ein Toilettenfenster in das Gebäude ein und machten sich an mehreren Tresoren zu schaffen. Den ungebetenen Besuchern fiel hierbei Bargeld in die Hände.

Die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeiautobahnstation Südhessen hoffen auf Mithilfe von Zeugen. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann sachdienliche Hinweise geben? Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/8756-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell