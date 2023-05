POL-DA: Ginsheim: Spargel im Wert von 300 Euro gestohlen

Heppenheim (ots) - Am Freitagvormittag (12.05.) wurde ein schwarzes Mountainbike der Marke CUBE im Wert von rund 800 Euro entwendet. Das schwarze Mountainbike wurde um 8.00 Uhr vor einem Reisebüro in der Zwerchgasse abgestellt und mit einem Kettenschloss gesichert. Als der Besitzer um 12.20 Uhr wieder losfahren wollte, war lediglich das aufgebrochene Schloss am Fahrradständer zu finden. Das Rad war verschwunden. Wegen ...

mehr